Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi! Kadro dışı kararı…
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Allan Saint-Maximin'in kadro dışı bırakıldığına dair iddialar ortaya atılsa da, sarı-lacivertli yönetimin böyle bir karar almadığı ifade edildi. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)
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Tecrübeli kanat oyuncusunun bireysel çalışmalarına devam ettiği ve sezon sonuna kadar maç kadrosunda yer almasının beklenmediği aktarıldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 1502 dakika süre alan Saint-Maximin, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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