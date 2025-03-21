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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi! Kadro dışı kararı…

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi! Kadro dışı kararı…

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Allan Saint-Maximin'in kadro dışı bırakıldığına dair iddialar ortaya atılsa da, sarı-lacivertli yönetimin böyle bir karar almadığı ifade edildi. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 15:51
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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi! Kadro dışı kararı…

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den 8 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho'nun beklentilerini karşılayamadı.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi! Kadro dışı kararı…

Fransız futbolcunun devre arasında Napoli'ye transferi son anda gerçekleşmezken son dönemde Mourinho ile yaşadığı gerginlik dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi! Kadro dışı kararı…

Bazı iddialara göre Saint-Maximin'in kadro dışı bırakıldığı öne sürülse de, Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe böyle bir karar almadı.

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