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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Dzeko ve Tadic kararı!

Fenerbahçe'den Dzeko ve Tadic kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertli ekipte sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in durumu netleşmeye başladı. Deneyimli oyuncuların takımdaki geleceği merak edilirken, Dzeko'ya yapılan teklif gün yüzüne çıktı. İşte o teklif… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 13:53
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Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in geleceği şekilleniyor!

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında Edin Dzeko'nun yeri belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in geleceği şekilleniyor!

Sabah'ta yer alan habere göre kulüp, 39 yaşındaki golcünün maaşında önemli bir indirime gitmeyi planlıyor ve onu ilk 11'deki vazgeçilmez oyuncu konumundan çıkaracak.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in geleceği şekilleniyor!

Dzeko, bu şartları kabul ederse takımda kalmaya devam edebilecek.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in geleceği şekilleniyor!

Öte yandan, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmayı hedefleyen Dusan Tadic, Ajax'tan tam da bu isteğine uygun bir teklif aldı.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in geleceği şekilleniyor!

Hollanda ekibi, 36 yaşındaki oyuncuya "Bir yıl daha oyna, ardından teknik ekibe katıl" önerisinde bulundu.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in geleceği şekilleniyor!

Tadic'in bu teklife olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

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