Fenerbahçe'den Dzeko ve Tadic kararı!
Son dakika Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertli ekipte sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in durumu netleşmeye başladı. Deneyimli oyuncuların takımdaki geleceği merak edilirken, Dzeko'ya yapılan teklif gün yüzüne çıktı. İşte o teklif… (FB spor haberleri)
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Öte yandan, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmayı hedefleyen Dusan Tadic, Ajax'tan tam da bu isteğine uygun bir teklif aldı.
Hollanda ekibi, 36 yaşındaki oyuncuya "Bir yıl daha oyna, ardından teknik ekibe katıl" önerisinde bulundu.
Tadic'in bu teklife olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
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