  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kalede ben de olsam fark etmezdi

Kalede ben de olsam fark etmezdi

Mourinho, Samsun'a pozisyo vermediklerini ilginç bir benzetmeyle anlattı: “İnanılmaz pozisyonlar ürettik, kaçırmak zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kalede ben de olsam fark etmezdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsun beraberliği sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi. Buldukları pozisyonlara değinen Portekizli çalıştırıcı, kaçırmanın atmaktan daha zor olduğunu söyledi. Oyuncularına ufak bir eleştiri yapan Mourinho, rakibe hiç pozisyon vermediklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor.

ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR

İkinci yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi. Burada puan kaybetmiş olsak da Süper Lig'de Şampiyonluk şansımız

Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı!
G.Saray'da çılgın Victor Osimhen projesi!
DİĞER
Alişan'dan dikkat çeken Cennet Mahallesi itirafı: "Çağla'yı üç kişi zor taşıdı"
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a telefon!
Barış Alper'e derbide yakın takip!
F.Bahçe'den flaş Skriniar kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! 01:21
F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:21
Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! 01:20
Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! 00:48
Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! 00:55
Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! 00:56
Daha Eski
Barış Alper'e derbide yakın takip! Barış Alper'e derbide yakın takip! 01:05
Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! 01:11
F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:18
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:47
F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... 00:47
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! 00:47