Kalede ben de olsam fark etmezdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsun beraberliği sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi. Buldukları pozisyonlara değinen Portekizli çalıştırıcı, kaçırmanın atmaktan daha zor olduğunu söyledi. Oyuncularına ufak bir eleştiri yapan Mourinho, rakibe hiç pozisyon vermediklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor.

ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR

İkinci yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi. Burada puan kaybetmiş olsak da Süper Lig'de Şampiyonluk şansımız