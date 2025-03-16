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Haberler Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının oynanmasının ardından çeyrek finalde mücadele edecek takımlar belli oldu. Turnuvada son 8'e kalan takımların diğer turları geçme ve şampiyonluğu kazanma ihtimalleri açıklanırken Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyen Rangers için verilen rakamlar dikkat çekti. İşte o liste... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 10:44
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UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin kazananlarının belli olması ile birlikte çeyrek final meşalesi yakıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

8 takımın mücadele edeceği çeyrek final turunda temsilcilerimizden Fenerbahçe'yi eleyen Rangers, turnuvanın en iddialı takımı olan Athletic Bilbao ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

İşte Football Meets Data'nın sunduğu ve takımların önümüzde kalan turları geçerek kupaya ulaşma ihtimallerini gösteren o liste...

UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

RANGERS

Çeyrek finali geçme ihtimali: %27

Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %3

UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

BODO/GLIMT

Çeyrek finali geçme ihtimali: %29

Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %3

UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

EINTRACHT FRANKFURT

Çeyrek finali geçme ihtimali: %38

Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %8

UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

LYON

Çeyrek finali geçme ihtimali: %47

Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %11

UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

MANCHESTER UNITED

Çeyrek finali geçme ihtimali: %53

Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %14

UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

TOTTENHAM HOTSPUR

Çeyrek finali geçme ihtimali: %62

Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %19

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