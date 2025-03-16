UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının oynanmasının ardından çeyrek finalde mücadele edecek takımlar belli oldu. Turnuvada son 8'e kalan takımların diğer turları geçme ve şampiyonluğu kazanma ihtimalleri açıklanırken Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyen Rangers için verilen rakamlar dikkat çekti. İşte o liste... | Son dakika spor haberleri
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RANGERS
Çeyrek finali geçme ihtimali: %27
Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %3
BODO/GLIMT
Çeyrek finali geçme ihtimali: %29
Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %3
EINTRACHT FRANKFURT
Çeyrek finali geçme ihtimali: %38
Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %8
LYON
Çeyrek finali geçme ihtimali: %47
Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %11
MANCHESTER UNITED
Çeyrek finali geçme ihtimali: %53
Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %14
TOTTENHAM HOTSPUR
Çeyrek finali geçme ihtimali: %62
Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %19
LAZIO
Çeyrek finali geçme ihtimali: %71
Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %21
ATHLETIC BILBAO
Çeyrek finali geçme ihtimali: %73
Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali: %21
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