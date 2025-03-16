UEFA Avrupa Ligi'nde tur ve şampiyonluk oranları açıklandı! Rangers Fenerbahçe'yi geçti ama...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin kazananlarının belli olması ile birlikte çeyrek final meşalesi yakıldı.

8 takımın mücadele edeceği çeyrek final turunda temsilcilerimizden Fenerbahçe'yi eleyen Rangers, turnuvanın en iddialı takımı olan Athletic Bilbao ile eşleşti.