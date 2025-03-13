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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!

Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!

Fenerbahçe'nin Azerbaycan ekiplerinden Zira FK'den transfer etmek üzere girişimlerde bulunmaya hazırlandığı Salifou Soumah'ya Rusya'dan talip çıktı. Rus ekibinin oyuncuya sunduğu maaş teklifi ile yarışta bir adım önde olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 12:26
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!

Sezonun ikinci yarısında Jose Mourinho yönetiminde başarılı bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!

Sarı lacivertliler, bu sezon taraftarlarına en az bir kupa müjdelemek isterken önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri, Azerbaycan ekiplerinden Zira FK forması giyen Salifou Soumah.

Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!

Sarı lacivertli ekibin 21 yaşındaki Gineli forvet için gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiği biliniyordu.

Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!

Öte yandan fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Africafoot'tan edindiği bilgiye göre Kadıköy yönetimine transferde dişli bir rakip çıktı.

Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!

Haberde belirtilene göre Rus ekiplerinden Lokomotiv Moskova, Soumah için devreye girdi.

Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!

Serbest kalma bedeli 800 bin Euro olan oyuncuya 18 bin 500 ile 20 bin Euro arasında bir maaş teklifi sunuldu. Gineli futbolcunun menajerlerinin bu teklife sıcak baktığı ve transfer görüşmelerinin son aşamaya geldiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!

Zira FK forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan ve 8 gol/4 asist katkısı sunan Salifou Soumah için sarı lacivertli yönetimin karşı hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.

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