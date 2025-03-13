Fenerbahçe'ye Salifou Soumah transferinde Rus rakip!
Fenerbahçe'nin Azerbaycan ekiplerinden Zira FK'den transfer etmek üzere girişimlerde bulunmaya hazırlandığı Salifou Soumah'ya Rusya'dan talip çıktı. Rus ekibinin oyuncuya sunduğu maaş teklifi ile yarışta bir adım önde olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Sarı lacivertli ekibin 21 yaşındaki Gineli forvet için gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiği biliniyordu.
Öte yandan fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Africafoot'tan edindiği bilgiye göre Kadıköy yönetimine transferde dişli bir rakip çıktı.
Haberde belirtilene göre Rus ekiplerinden Lokomotiv Moskova, Soumah için devreye girdi.
Serbest kalma bedeli 800 bin Euro olan oyuncuya 18 bin 500 ile 20 bin Euro arasında bir maaş teklifi sunuldu. Gineli futbolcunun menajerlerinin bu teklife sıcak baktığı ve transfer görüşmelerinin son aşamaya geldiği belirtildi.
Zira FK forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan ve 8 gol/4 asist katkısı sunan Salifou Soumah için sarı lacivertli yönetimin karşı hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.
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