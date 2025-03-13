En büyük güç: Hücum

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile kritik bir maçta karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, geri dönüş için hücum gücüne güveniyor. Jose Mourinho'nun takımında Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Dusan Tadic ve Anderson Talisca isimleri göze çarpıyor. Kanarya'da ayrıca İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski gibi kilit açabilecek önemli yıldızlar da bulunuyor. Bu sezon Edin Dzeko 41 resmi maçta 19 gol, 6 asistle oynarken, Youssef En-Nesyri 40 resmi maçta 26 gol buldu, 4 de gol pası verdi. Bir diğer istikrarlı isim Dusan Tadic ise 41 maçta 11 gol, 13 asistle öne çıktı. Devre arasında gelen Anderson Talisca, 10 resmi maçta 4 gol kaydetti.
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