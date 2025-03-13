  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe En büyük güç: Hücum

En büyük güç: Hücum

İbrox’taki kritik maçta F.Bahçe’nin hücum gücü öne çıkıyor. Dzeko, En-Nesyri, Tadic, Talisca gibi kaliteli ve deneyimli ayaklar tur yolunda dikkat çekiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En büyük güç: Hücum

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile kritik bir maçta karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, geri dönüş için hücum gücüne güveniyor. Jose Mourinho'nun takımında Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Dusan Tadic ve Anderson Talisca isimleri göze çarpıyor. Kanarya'da ayrıca İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski gibi kilit açabilecek önemli yıldızlar da bulunuyor. Bu sezon Edin Dzeko 41 resmi maçta 19 gol, 6 asistle oynarken, Youssef En-Nesyri 40 resmi maçta 26 gol buldu, 4 de gol pası verdi. Bir diğer istikrarlı isim Dusan Tadic ise 41 maçta 11 gol, 13 asistle öne çıktı. Devre arasında gelen Anderson Talisca, 10 resmi maçta 4 gol kaydetti.

Cimbom Osimhen'in alternatifini buldu!
F.Bahçeli yıldız Rangers maçında izlenecek!
DİĞER
Scarlett Johansson’u kimse ikna edemiyor: Üzerimde baskı var…
Ukrayna'da 30 gün ateşkes: ABD heyeti Moskova'ya gidiyor! Putin askeri üniforması ile Kursk'a gitti
G.Saray'dan kaleye genç takviye!
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! 01:49
R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! 01:47
Arsenal çeyrek finale yükseldi! Arsenal çeyrek finale yükseldi! 01:02
Arsenal çeyrek finale yükseldi! Arsenal çeyrek finale yükseldi! 01:00
Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! 00:56
Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! 00:56
Daha Eski
A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! 00:54
A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! 00:53
Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! 00:52
Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! 00:50
Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim! Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim! 00:08
Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı! 00:08