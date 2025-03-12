İmha timi Nesyri&Talisca

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Glasgow Rangers'a konuk olacak. İlk karşılaşmada alınan 3-1'lik dezavantajlı skora göre sarı-lacivertliler, turu geçeceğine ve adını çeyrek finale yazdıracağına inanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho da bu maçta İskoçları devirecek olan planını büyük oranda hazırladı. Portekizli çalıştırıcı, zorlu deplasmanda orta sahayı kalabalık tutacak ve hücum hattında da değişime imza atacak.

İlk maçta orta sahadaki hakimiyeti eline geçiren Rangers, Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatmıştı. Portekizli kurt teknik adam, mücadele gücü yüksek bir orta sahayla İskoçya'da yer alacak. Ayrıca kaptan Edin Dzeko'yu da kızağa çekecek olan Jose, Neysri'nin yanında Anderson Talisca'yı sahaya sürecek. Sambacıyla dün özel bir görüşme yapan Mourinho'nun "ceza alanı çevresinde kaleyi görünce vur" dediği ve bu şekilde kilidi açmayı planladığı belirtildi.