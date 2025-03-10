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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısını Yusuf için çalacak! Bonservis bedeli belirlendi

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısını Yusuf için çalacak! Bonservis bedeli belirlendi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı ve son dönemin parlayan isimlerinden Yusuf Akçiçek için avrupa devlerinin ilgisi devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Rangers ile Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı rövanş maçını izlemek için birçok kulübün geleceği öğrenilirken sezon sonunda iki takımın Yusuf için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi. Öte yandan Kanarya Yusuf Akçiçek'i o bonservis bedelinin altında bir bedele satmama kararı aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısını Yusuf için çalacak! Bonservis bedeli belirlendi

Jose Mourinho'nun genç prensi Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerini peşine taktı.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısını Yusuf için çalacak! Bonservis bedeli belirlendi

19 yaşındaki oyuncuyu, İskoçya'daki Glasgow Rangers maçında birçok kulüp tribünden takip edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısını Yusuf için çalacak! Bonservis bedeli belirlendi

Özellikle İngiliz ekipleri Manchester United, Tottenham ve West Ham United, Yusuf için tribünden yer ayırttı. Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Alman temsilcisi Frankfurt'la İtalyan devi Napoli de Yusuf Akçiçek'i perşembe günü tribünden izleyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısını Yusuf için çalacak! Bonservis bedeli belirlendi

Ada medyasındaki haberlere göre ise; Manchester United ile Tottenham 19 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'ye sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısını Yusuf için çalacak! Bonservis bedeli belirlendi

Jose Mourinho'nun gözdesi olan Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'nun altında gelecek olan teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısını Yusuf için çalacak! Bonservis bedeli belirlendi

Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı. 850 dakika sahada kalan 19'luk stoper, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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