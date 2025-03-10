TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısını Yusuf için çalacak! Bonservis bedeli belirlendi
Fenerbahçe'nin genç yıldızı ve son dönemin parlayan isimlerinden Yusuf Akçiçek için avrupa devlerinin ilgisi devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Rangers ile Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı rövanş maçını izlemek için birçok kulübün geleceği öğrenilirken sezon sonunda iki takımın Yusuf için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi. Öte yandan Kanarya Yusuf Akçiçek'i o bonservis bedelinin altında bir bedele satmama kararı aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Ada medyasındaki haberlere göre ise; Manchester United ile Tottenham 19 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'ye sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.
Jose Mourinho'nun gözdesi olan Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'nun altında gelecek olan teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.
Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı. 850 dakika sahada kalan 19'luk stoper, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
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