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Haberler Fenerbahçe Mourinho'nun eseri

Mourinho'nun eseri

Portekizli, hamleleriyle maçı adeta Rangers'a hediye etti. Kadıköy'de rakibine 3-1'le boyun eğen Fenerbahçe, tur şansını zora soktu Oynanan oyun ve Mourinho'nun değişiklikleri yenilginin ana nedeni oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 06:50
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Mourinho'nun eseri

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında dün Rangers'a Kadıköy'de 3-1 yenildi. Gelecek hafta İskoçya'daki rövanş öncesinde tur şansını zora sokan sarı-lacivertliler, alınan sonuçtan ziyade oynadığı oyunla da hayal kırıklığına uğrattı. Maça Rangers'tan çok Mourinho'nun hamleleri damga vurdu. Portekizli, ikinci yarı değişiklikleriyle adeta işleyen sisteme çomak soktu ve maçı Rangers'a verdi.

CERNY İKİ GOL ATTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Rangers, 6'ncı dakikada Dessers'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün şokunu üzerinden çabuk atan sarı-lacivertliler, 15'inci dakikadan sonra kontrolü eline aldı ve Djiku'yla 30'da beraberliği buldu. Ancak Rangers, Cerny'nin 42'nci dakikada golüyle 2-1 öne geçti. İkinci yarıda Talisca, Maximin, İrfan girdi, Yusuf, Szymanski, Mert çıktı, 81'de Cerny skoru ilan etti.

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