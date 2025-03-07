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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Rangers maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Rangers maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 15:59
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Fenerbahçe Rangers maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

İdman, ısınma ve çabukluk programlarının ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Rangers ile 6 Mart Perşembe günü oynanan maçta ilk 11'de görev alan futbolcular ise yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

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