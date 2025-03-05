TRANSFER HABERLERİ | Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun yeni sezonda sarı-lacivertli formayı terletmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...
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Son olarak Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'le yeni kontrat imzalanmayacağı öğrenildi.
Sırp yıldızın eski kulübü Ajax'ın Tadic'le görüştüğü ve teknik kadroda aktif bir rol alması yönünde teklifte bulunduğu belirtildi.
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