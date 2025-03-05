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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERLERİ | Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun yeni sezonda sarı-lacivertli formayı terletmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 09:07
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TRANSFER HABERLERİ | Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler rövanş maçı öncesi bu mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Kanarya kritik maça odaklanırken takımda flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Son olarak Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'le yeni kontrat imzalanmayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Dusan Tadic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sırp yıldızın eski kulübü Ajax'ın Tadic'le görüştüğü ve teknik kadroda aktif bir rol alması yönünde teklifte bulunduğu belirtildi.

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