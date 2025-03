Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor karşısında takımlarını desteklemek için Fenerbahçe tribünlerini dolduran taraftarlar, Jose Mourinho için, "We stand with you (Yanındayız)" pankartı açtı.

Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış, daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça düşürmüştü.