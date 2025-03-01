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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Cihan Aydın ve Ryan Babel tepkisi!

Fenerbahçe'den Cihan Aydın ve Ryan Babel tepkisi!

Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin’in açıklamalarını yayınladı. Pekin'in Cihan Aydın ve Ryan Babel tepkisi kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 21:21
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Fenerbahçe'den Cihan Aydın ve Ryan Babel tepkisi!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, yayınladığı açıklamasında yer alan Cihan Aydın ve Ryan Babel ifadeleri ile dikkat çekti. Pekin, "Bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü?" sözleri ile gündem oldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Ligimizde yakın dönemde "En büyük Galatasaray" nicki ile hakem seminerine katılmış bir hakem, Süper Ligin 26. haftasında yarın Galatasaray maçı yönetecek.

Bu gerçekten hareketle kamuoyuna soruyoruz;

Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü?

Bu durum adil mi?

Dünyanın herhangi bir liginde böyle bir durum söz konusu mu?

Geçmişte formalarını giymiş Ryan Babel isimli futbolcunun, bugün gündemi sarsan "Hakemler bize yardımcı oluyor ve 3 puanı alıyorduk." itirafları karşısında,

bu kulübün sözde adalet bekçisi yöneticilerinin yorumu nedir?

Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, kariyeri ile dünyanın en elit hakemleri arasında yer alan bir hakemin dahi günlerce tartışıldığı bu ortamda, gerçeklerden yola çıkarak sorduğumuz bu soruları tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

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