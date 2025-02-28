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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası! Resmen açıklandı

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Galatasaray'a tazminat davası açtığı resmi olarak duyuruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 18:14 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 18:21
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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası! Resmen açıklandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a tazminat davası açtı.

Konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli camiadan resmi açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.

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