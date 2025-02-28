Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası! Resmen açıklandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a tazminat davası açtı.
Konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli camiadan resmi açıklama geldi.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.
AÇIKLAMA Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.… pic.twitter.com/EiTlKP6pje— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2025