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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, 2 Mart Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig 26'ncı hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 19:42
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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, 2 Mart Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig 26'ncı hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, daha sonrasında ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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