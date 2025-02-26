  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Yusuf hayran bıraktı

Yusuf hayran bıraktı

Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Yusuf Akçiçek, kariyerinde ilk kez G.Saray derbisine çıktı. Genç oyuncu, ortaya koyduğu oyunla da büyük takdir kazandı. Yusuf; 2 kez rakip sahada top kazandı, 8 kez araya girdi, 4 pas arası yaptı, 4 top uzaklaştırdı, 32 pasın 27'sinde isabet sağladı ve girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sini kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yusuf hayran bıraktı
Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Yusuf Akçiçek, kariyerinde ilk kez G.Saray derbisine çıktı. Genç oyuncu, ortaya koyduğu oyunla da büyük takdir kazandı. Yusuf; 2 kez rakip sahada top kazandı, 8 kez araya girdi, 4 pas arası yaptı, 4 top uzaklaştırdı, 32 pasın 27'sinde isabet sağladı ve girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sini kazandı.
F.Bahçe'de flaş ayrılık! G.Saray maçı sonrası bileti kesildi
Osimhen hakkında flaş transfer iddiası!
DİĞER
Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
Morata'dan İspanyol basınına flaş açıklama!
Vlahovic'den F.Bahçe'ye transfer yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı 01:34
Chelsea evinde rahat kazandı! Chelsea evinde rahat kazandı! 01:34
Hakan boş geçmedi! Inter turladı Hakan boş geçmedi! Inter turladı 01:34
Brighton evinde hata yapmadı! Brighton evinde hata yapmadı! 01:34
Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı 01:32
Chelsea evinde rahat kazandı! Chelsea evinde rahat kazandı! 01:11
Daha Eski
Hakan boş geçmedi! Inter turladı Hakan boş geçmedi! Inter turladı 01:04
Brighton evinde hata yapmadı! Brighton evinde hata yapmadı! 00:40
Mourinho tedbirli olarak PFDK'da Mourinho tedbirli olarak PFDK'da 00:13
Vlahovic'den F.Bahçe'ye transfer yanıtı! Vlahovic'den F.Bahçe'ye transfer yanıtı! 00:13
F.Bahçe'de flaş ayrılık! G.Saray maçı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık! G.Saray maçı sonrası bileti kesildi 00:13
Beşiktaş çeyrek finalde! Beşiktaş çeyrek finalde! 00:13