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Yusuf hayran bıraktı
Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Yusuf Akçiçek, kariyerinde ilk kez G.Saray derbisine çıktı. Genç oyuncu, ortaya koyduğu oyunla da büyük takdir kazandı. Yusuf; 2 kez rakip sahada top kazandı, 8 kez araya girdi, 4 pas arası yaptı, 4 top uzaklaştırdı, 32 pasın 27'sinde isabet sağladı ve girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sini kazandı.
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