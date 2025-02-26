TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dzeko kararı! İtalyan Gazeteci duyurdu
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin son olarak takımın deneyimli oyuncularından Edin Dzeko ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DZEKO İLE 1 YIL DAHA
Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu takımda tutmak istiyor ve tecrübeli isme 2026'ya kadar sözleşme uzatma teklifinde bulundu.
İtalyan Gazeteci, haberinin devamında sarı lacivertliler ile Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci'nin önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğini ve Boşnak santrforun geleceği hakkında bir toplantı yapılacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin takım kaptanlığını üstlenen Edin Dzeko, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı 38 kez terletirken 19 gol, 7 asistlik performans gösterdi.
DİĞER