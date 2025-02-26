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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dzeko kararı! İtalyan Gazeteci duyurdu

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dzeko kararı! İtalyan Gazeteci duyurdu

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin son olarak takımın deneyimli oyuncularından Edin Dzeko ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 15:26
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dzeko kararı! İtalyan Gazeteci duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçı derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dzeko kararı! İtalyan Gazeteci duyurdu

Sarı-lacivertli ekip kritik mücadelenin ardından gözünü iç transfere çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dzeko kararı! İtalyan Gazeteci duyurdu

Son olarak Kanarya'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden Edin Dzeko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dzeko kararı! İtalyan Gazeteci duyurdu

DZEKO İLE 1 YIL DAHA

Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu takımda tutmak istiyor ve tecrübeli isme 2026'ya kadar sözleşme uzatma teklifinde bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dzeko kararı! İtalyan Gazeteci duyurdu

İtalyan Gazeteci, haberinin devamında sarı lacivertliler ile Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci'nin önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğini ve Boşnak santrforun geleceği hakkında bir toplantı yapılacağını belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dzeko kararı! İtalyan Gazeteci duyurdu

Fenerbahçe'nin takım kaptanlığını üstlenen Edin Dzeko, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı 38 kez terletirken 19 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

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