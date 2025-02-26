TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş Dzeko kararı! İtalyan Gazeteci duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçı derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Son olarak Kanarya'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden Edin Dzeko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.