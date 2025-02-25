Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun istedği doğrultusunda Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'i gündemine almıştı. İtalyan basını, Sırp golcünün sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde önceliklerden birisi de forvet transferi...
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek 38 yaşındaki Edin Dzeko ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
En az iki santrfor yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerin başında Dusan Vlahovic geliyordu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılması beklenen Sırp forvetin transferini istediği iddia edilmişti.
İtalyan basını, 25 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilere verdiği transfer yanıtını açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Tuttosport'ta yer alan habere göre Dusan Vlahovic, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi reddetti.
Golcü futbolcunun kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediği vurgulandı.
Haberde ayrıca bir Suudi Arabistan ekibinin ocak ayında Vlahovic'e 20 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş ve 3.5 yıllık bir sözleşme önerdiği ancak oyuncunun Premier Lig hayali nedeniyle bu teklifi reddettiği belirtildi.
Juventus'un ise sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 1.90 boyundaki santrfordan 25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli elde etmeyi planladığı aktarıldı.
Dusan Vlahovic bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 31 maçta 14 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Sırp forvetin güncel piyasa değeriyse 60 milyon Euro.
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