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Haberler Fenerbahçe Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun istedği doğrultusunda Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'i gündemine almıştı. İtalyan basını, Sırp golcünün sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 15:05
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MERT KILIÇ
Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, hareketli bir kış transfer dönemini geride bıraktı.

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Fenerbahçe, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Şubat Salı günü itibarıyla sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalarına başladı.

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde önceliklerden birisi de forvet transferi...

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek 38 yaşındaki Edin Dzeko ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

En az iki santrfor yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerin başında Dusan Vlahovic geliyordu.

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılması beklenen Sırp forvetin transferini istediği iddia edilmişti.

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

İtalyan basını, 25 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilere verdiği transfer yanıtını açıkladı.

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Tuttosport'ta yer alan habere göre Dusan Vlahovic, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi reddetti.

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Golcü futbolcunun kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediği vurgulandı.

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Haberde ayrıca bir Suudi Arabistan ekibinin ocak ayında Vlahovic'e 20 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş ve 3.5 yıllık bir sözleşme önerdiği ancak oyuncunun Premier Lig hayali nedeniyle bu teklifi reddettiği belirtildi.

Mourinho ısrarla istiyordu! Vlahovic'den Fenerbahçe'nin transfer teklifine yanıt

Juventus'un ise sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 1.90 boyundaki santrfordan 25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli elde etmeyi planladığı aktarıldı.

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