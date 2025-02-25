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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 20:51
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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Galatasaray maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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