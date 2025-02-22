Çimsa ÇBK Mersin 72-66 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Kadınlar Süper Ligi 23'üncü haftasında ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.
Mersin'de oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 72-66'lık skorla galip ayrıldı.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Fatih Güler
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 17, Asena Yalçın 4, Feride Şevval Akalan, Anderson 15, Carleton 10, Araujo 12, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 14
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 2, Williams 27, Meesseman 12, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 3, Badiane 9, Ayşe Yılmaz
1'İNCİ PERİYOT: 24-13
DEVRE: 41-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-42