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Haberler Fenerbahçe Çimsa ÇBK Mersin 72-66 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

Çimsa ÇBK Mersin 72-66 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Kadınlar Süper Ligi 23’üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fenerbahçe Opet’i 72-66 yendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 18:30
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Çimsa ÇBK Mersin 72-66 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Kadınlar Süper Ligi 23'üncü haftasında ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.

Mersin'de oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 72-66'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Fatih Güler

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 17, Asena Yalçın 4, Feride Şevval Akalan, Anderson 15, Carleton 10, Araujo 12, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 14

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 2, Williams 27, Meesseman 12, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 3, Badiane 9, Ayşe Yılmaz

1'İNCİ PERİYOT: 24-13

DEVRE: 41-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-42

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