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Haberler Fenerbahçe Anderlecht-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Anderlecht-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler ilk maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Kanarya bu mücadelede de hata yapmayarak adını turnuvada son 16'ya yazdırmak istiyor. Anderlecht-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 19:19 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 00:01
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Anderlecht-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi paly-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlehct ile kozlarını paylaşıyor.

Sarı-lacivertliler ilk maçta sahasında 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Belçika'da oynanan maçtan da hata yapmayarak turnuvada son 16'ya kalmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez

Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanan Anderlecht-Fenerbahçe maçı 20 Şubat Perşembe günü saat TSİ 23.00'te başladı.

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Anderlecht-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Evet, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Anderlecht-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor.

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İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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