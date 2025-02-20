Anderlecht-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi paly-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlehct ile kozlarını paylaşıyor.
Sarı-lacivertliler ilk maçta sahasında 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Belçika'da oynanan maçtan da hata yapmayarak turnuvada son 16'ya kalmak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez
Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanan Anderlecht-Fenerbahçe maçı 20 Şubat Perşembe günü saat TSİ 23.00'te başladı.
ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Anderlecht-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?
Evet, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Anderlecht-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLLL! Youssef En-Nesyri sahneye çıktı! Temsilcimiz Fenerbahçe maça golle başladı! pic.twitter.com/wMiUnYw4FQ— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025
Vasquez'in attığı golle Anderlecht skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/Evu2gSjqfr— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025