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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe maçında şok gelişme: Taraftarlarımıza saldırı!

Fenerbahçe maçında şok gelişme: Taraftarlarımıza saldırı!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Anderlecht ile karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında flaş gelişmeler yaşandı. Tribünlerde çıkan arbede nedeniyle karşılaşmanın hakem heyeti soyunma odasına gitti. Olayların durulmasının ardından karşılaşma 7. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 23:13 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 23:36
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Fenerbahçe maçında şok gelişme: Taraftarlarımıza saldırı!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Anderlecht ile karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında flaş gelişmeler yaşandı.

Tribünlerde çıkan arbede nedeniyle karşılaşmanın hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Hakem heyetinin ardından iki takım oyuncuları da sahadan çekildiler.

Olayların durulmasının ardından, mücadele 7. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR:

Anderlecht-F.Bahçe | CANLI İZLE
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