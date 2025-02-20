Fenerbahçe maçında şok gelişme: Taraftarlarımıza saldırı!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Anderlecht ile karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında flaş gelişmeler yaşandı.
Tribünlerde çıkan arbede nedeniyle karşılaşmanın hakem heyeti soyunma odasına gitti.
Hakem heyetinin ardından iki takım oyuncuları da sahadan çekildiler.
Olayların durulmasının ardından, mücadele 7. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam etti.
İŞTE O ANLAR:
Anderlecht-Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan bu kavga sonrası, hakem heyeti soyunma odasına gitti ve maça 15 dakika ara verildi. pic.twitter.com/vNNuYWwC0P— Erdem Akbaş (@erdemakbs) February 20, 2025