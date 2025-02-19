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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın genç futbolcusunu izlemek için Belçika'daki maça scoutların geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 14:59
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

13 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın ilk ayağını 3-0 kazanan ve turu geçmek için skor avantajını eline alan sarı-lacivertliler, Belçika'dan turu geçmiş bir şekilde İstanbul'a dönmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

6 İSİM YOK

Belçika'da Anderlecht ile karşılaşacağı maç öncesi Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı. Kafilede, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic ile transferi gündemde bulunan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon yaşayan Allan Saint-Maximin de yer almadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

BELÇİKA'DA GÖZLER YUSUF'UN ÜZERİNDE OLACAK

Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin radarına girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

A Spor'un haberine göre, scoutların Anderlecht maçına genç yıldızı takip etmek için geleceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

Yusuf Akçiçek yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

Güncel piyasa değeri 150 bin euro olan 19 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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