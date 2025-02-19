TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın genç futbolcusunu izlemek için Belçika'daki maça scoutların geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Belçika'da Anderlecht ile karşılaşacağı maç öncesi Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı. Kafilede, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic ile transferi gündemde bulunan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon yaşayan Allan Saint-Maximin de yer almadı.
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı.
BELÇİKA'DA GÖZLER YUSUF'UN ÜZERİNDE OLACAK
Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin radarına girdi.
A Spor'un haberine göre, scoutların Anderlecht maçına genç yıldızı takip etmek için geleceği öğrenildi.
Yusuf Akçiçek yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Güncel piyasa değeri 150 bin euro olan 19 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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