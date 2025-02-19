TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! Anderlecht maçında...

13 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın ilk ayağını 3-0 kazanan ve turu geçmek için skor avantajını eline alan sarı-lacivertliler, Belçika'dan turu geçmiş bir şekilde İstanbul'a dönmek istiyor.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.