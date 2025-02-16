Mert Hakan Yandaş: Hem elimi hem 3 sarıyı sakındım

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu. İşte Yandaş'ın sözleri...

"HEM ELİMİ HEM 3 SARIYI SAKINDIM"

"Kazandığımız için mutluyuz. Rakip iyi analiz etmiş, oyuna iyi başladılar. Onları çözene kadar topa iyi sahip oldular. Biz düştüğümüzde taraftarımız bizi ayağa kaldırdı. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Kazanmak çok önemliydi. Futboldaki en güzel şey kazanmaya alışmak, oyun önemli ama kazanmak daha önemli. Ben hem elimi hem 3 sarıyı sakındım. Zor bir gündü benim için. Çok şükür kazasız belasız geçtim. Bizim için önemli olan Anderlecht maçı, 3-0 kazandık ama ona konsantreyiz. Her maç çok önemli ama en önemlisi ilk oynayacağımız maç. Anderlecht maçını geçtikten sonra diğer maça odaklanırız."