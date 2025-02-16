Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'de kritik Galatasaray derbisinden önce bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa engelini de aşarak RAMS Park'a 7'de 7 ile gitmek istiyor.