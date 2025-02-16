Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'de kritik Galatasaray derbisinden önce Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa engelini de aşarak Rams Park'a 7'de 7 ile gitmek istiyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, yaklaşık 3.5 yıl sonra Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak. İşte zorlu maç öncesi Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İKİ İSİM SINIRDA
F.Bahçe'de gelecek hafta oynanacak olan G.Saray derbisi öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
KANARYA 35-4 ÖNDE
F.Bahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Geride kalan maçların 35'ini sarı-lacivertliler kazanırken, Kasımpaşa ise sadece 4 defa galip gelebildi. 4 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.
6 EKSİK VAR
Bugün oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesinde F.Bahçe'de 6 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, İsmail, Çağlar ve Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski bugün forma giyemeyecek. Bireysel çalışmalara başlayan Livakovic ise hazır olmadığı yedek yedek bekleyecek.
PAŞA'YA 11 MAÇLIK SERİ
İki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe üstünlüğünü son yıllara da yansıttı. Sarı-lacivertliler, Paşa'ya karşı 9'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 11 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, sarı-lacivertli takımı son olarak 2020 yılında sahasında 2-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz, Talisca, En-Nesyri
Kasımpaşa: Sinan, Winck, Ouanes, Yasin, Piatkowski, Cafu, Hajradinovic, Gökhan, Rodrigues, Fall, Da Costa
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