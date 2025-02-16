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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de kritik Galatasaray derbisinden önce Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa engelini de aşarak Rams Park'a 7'de 7 ile gitmek istiyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, yaklaşık 3.5 yıl sonra Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak. İşte zorlu maç öncesi Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'de kritik Galatasaray derbisinden önce bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

Oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa engelini de aşarak RAMS Park'a 7'de 7 ile gitmek istiyor.

Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, yaklaşık 3.5 yıl sonra Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak.

Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

İKİ İSİM SINIRDA

F.Bahçe'de gelecek hafta oynanacak olan G.Saray derbisi öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

KANARYA 35-4 ÖNDE

F.Bahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Geride kalan maçların 35'ini sarı-lacivertliler kazanırken, Kasımpaşa ise sadece 4 defa galip gelebildi. 4 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

6 EKSİK VAR

Bugün oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesinde F.Bahçe'de 6 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, İsmail, Çağlar ve Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski bugün forma giyemeyecek. Bireysel çalışmalara başlayan Livakovic ise hazır olmadığı yedek yedek bekleyecek.

Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

PAŞA'YA 11 MAÇLIK SERİ

İki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe üstünlüğünü son yıllara da yansıttı. Sarı-lacivertliler, Paşa'ya karşı 9'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 11 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, sarı-lacivertli takımı son olarak 2020 yılında sahasında 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Kasımpaşa maçı 11'i

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Sinan, Winck, Ouanes, Yasin, Piatkowski, Cafu, Hajradinovic, Gökhan, Rodrigues, Fall, Da Costa

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