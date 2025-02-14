Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin golü 'Haftanın Golü' adayı gösterildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht eşleşmesinin ilk maçını Fenerbahçe, sahasında 3-0 gibi rahat bir skorla kazandı.
Mücadelenin 57. dakikasında skoru belirleyen golü kaydeden Youssef En-Nesyri, attığı kafa golü ile taraftarların takdirini toplamaya devam etti.
Nesyri'nin o golü, UEFA Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Golü' adayları arasında yer aldı.
Ayrıca listede Real Sociedad oyuncusu Takefusa Kubo'nun Midtjylland'a attığı gol, Ajax'lı Jorthy Mokio'nun Union SG'ye attığı gol ve AZ Alkmaar oyuncusu Sven Mijnans'ın Galatasaray'a kaydettiği frikik golü yer aldı.
En-Nesyri's bullet header 💥 Kubo's top-corner finish 💫 Mokio's stunning volley 🥵 Mijnans' immaculate free-kick 🎯 Best goal here? 🤷♂️🗳️#UELGOTD | @FlixBus_DE— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 13, 2025