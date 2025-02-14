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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin golü 'Haftanın Golü' adayı gösterildi

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin golü 'Haftanın Golü' adayı gösterildi

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin Anderlecht'e attığı kafa golü, UEFA Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Golü' adayları arasında yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 11:16 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 11:49
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Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin golü 'Haftanın Golü' adayı gösterildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht eşleşmesinin ilk maçını Fenerbahçe, sahasında 3-0 gibi rahat bir skorla kazandı.

Mücadelenin 57. dakikasında skoru belirleyen golü kaydeden Youssef En-Nesyri, attığı kafa golü ile taraftarların takdirini toplamaya devam etti.

Nesyri'nin o golü, UEFA Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Golü' adayları arasında yer aldı.

Ayrıca listede Real Sociedad oyuncusu Takefusa Kubo'nun Midtjylland'a attığı gol, Ajax'lı Jorthy Mokio'nun Union SG'ye attığı gol ve AZ Alkmaar oyuncusu Sven Mijnans'ın Galatasaray'a kaydettiği frikik golü yer aldı.

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