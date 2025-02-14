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Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi Playoff maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Anderlecht maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 08:52 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 08:53
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Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

EMRE BOL – HAYAL KURDURAN TAKIM

Fenerbahçeli taraftarların uzun bir aradan sonra rahat bir şekilde izlediği bir karşılaşmaydı. Daha ilk maçtan turun kapısının ardına kadar açıldığını söylemek gerek. Artık Mourinho oyununu biliyoruz. Özellikle sol kanatta alternatifsiz kalmak çok zorlamıştı. Şimdi ise listeye yeni yazılan Kostic ne kadar doğru bir tercih yapıldığını gösterdi. Maçın başından sonuna o kadar çok gidip geldi ki inanın izlerken yoruldum.

Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

Savunma hattı artık güven veriyor. Hem Skriniar'ın gelmesi hem de Yusuf'un mükemmel performansıyla rakibe doğru düzgün pozisyon verilmedi. Yusuf Mourinho'nun dediği kadar var. Uzun boyuna rağmen ağır değil ve temiz ayağı var. Oynadıkça, tecrübe kazandıkça farklı seviyelere çıkacak. En-Nesyri kafayla öyle bir gol attıki şapka çıkarılacak cinsten. Penaltı noktasının gerisinden mermi gibi vurdu. İnan elinle atsan oraya gitmez. Son 10 yıldır Fenerbahçe'ye gelen en iyi santrfor…

Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

Ben artık turun geçildiğini düşünüyorum. Bu Fenerbahçe hayal kurduruyor. Devre arası yapılan takviyeler takımın çehresini tamamen değiştirdi. Mourinho'nun kontrollü oyunu Avrupa'da çok iş yapar. Unutulmasın Fenerbahçe son 13 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Taraftarlardan bir isteğim var. Her takım oyuncularına gol şarkısı yapıyor. Siz neden En- Nesry Havayolları için bir şeyler düşünmüyorsunuz?

Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

MUSTAFA ÇULCU – ÖZLENEN F.BAHÇE

Fenerbahçe ilk gole kadar çok baskı ve coşkuluydu. Sonra sanki el frenini çekti. Fred temposuz, Amrabat ağır kalınca rakip pozisyonlar buldu. Kaleci İrfan Can'ın kurtarışları güven verdi. İlk yarı sonuna doğru gelen ikinci gol nefes aldırdı. İkinci yarıya öyle bir tempo ile girdi ki Fenerbahçe, tutabilene durdurabilene aşk olsun. Taraftara izleyenlere 'oh' dedirten, özlenen, beklenen Fenerbahçe sahadaydı. Farka gitti skoru korudu, turu araladı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

Karadağlı 43 yaşındaki Nikola Dabavonic, UEFA'nın 1. kategori hakemi. Çok yüksek seviye bir hakemlik performansı göremedik! Açık ve net ofsaytlarda yardımcı hakemlerin bayrağı bu derece bekletmelerini UEFA tekrar gözden geçirmeli. Anderlecht'in penaltı beklediği pozisyonda Huerta'nın şutunda top Fred'in sol açık, genişlemiş olduğu eline geliyor. Pozisyon penaltı. Ancak bir açı sanki göğüstenmiş gibi. Diğer tüm açılar net el ve penaltı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

VAR'da kamera açıları farklılık içerirse hakemi desteklemek mantıklı. Sanırım Alman VAR Pascal Müller 2 dakika incelediği bu pozisyonda bunu düşünerek devam dedi. Fenerbahçe, VAR Pascal Müller'e teşekkür etmeli! Amrabat'a gösterilen sarı kart saçmalık. Çünkü faulü Vasquez yapıyor, kararı ters verdi. Fenerbahçe'nin 34'te penaltı beklediği Osayi-Huerta pozisyonunda hakemin devam kararı doğru. VAR zaten buna karışamaz.

Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

GÜRCAN BİLGİÇ – ORADA DUR!

Fenerbahçe'nin oyunu artık belli. Sakatlıklarda bile 3'lüden vazgeçmiyor hocası. Kulübede stoper yok, sahada üç tane var. Amrabat bu kez merkezde. Topu oyuna soksun diye orada ama direkt pas denemedi bile; ver geriye-al yana... Bir eksik orta saha, 12. dakikada gol gelene kadar Anderlecht takımını kendi sahasında tuttu. Önde baskıyla oyunu da kontrol ettiler, duran toplarla plan yaptılar, "ikiz kuleleri" kenar ortaların peşine koşturdular. İlk şutu 20'lerde çekebilen Belçika takımı, devre bitene kadar 9 kez daha denedi golü. Yani; Fenerbahçe topu yine rakibine bırakıp, kendi ceza alanı önünde kalabalıklaştı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

Arkası dönük oyunculara fauller yaptılar. Kontrollü getirmediler rakiplerini ama yüksek top denemelerine izin verdiler. Sonrasında Kostic'in senaryosunu yazdığı ikinci gol geldi. Oyun için belki ama, skor tam istendiği gibiydi. İkinci yarıda Anderlecht'in nefesi tamamen kesildi.

Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

Osayi-Mert değişikliği ile sağ kanattaki zaaf giderildi. Bir golün peşine düşüp, rövanş için umut arıyorlardı ama, Symanski'nin koşusu, En-Nesry'nin nefis kafa golüyle, "dur bakalım orada" dediler rakiplerine. Dördüncü gol için de net şanslar yakaladılar, yine acemi, yine kararsız kaldılar.

Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"

Sonuçta iyi oynanması şart olmayan ama kazanılması gerekli olan bir 90 dakika, Belçika seyahatinin biletine "avantaj" yazdırdı. Dört solak; Yusuf, Kostic, Szymanski ve En-Nesryi maçın öne çıkanları oldular. İlk defa yan yana gelen defans üçlüsünün minimum yanlışta kaldığını, 21'de Fred'in eline gelen topta Alman VAR hakeminin "devam" yorumunun gecenin şansı olduğunu da belirtelim

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