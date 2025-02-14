Spor yazarları Fenerbahçe-Anderlecht maçını değerlendirdi! "Hayal kurduran takım"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi Playoff maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Anderlecht maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 08:52 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 08:53
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MUSTAFA ÇULCU – ÖZLENEN F.BAHÇE
Fenerbahçe ilk gole kadar çok baskı ve coşkuluydu. Sonra sanki el frenini çekti. Fred temposuz, Amrabat ağır kalınca rakip pozisyonlar buldu. Kaleci İrfan Can'ın kurtarışları güven verdi. İlk yarı sonuna doğru gelen ikinci gol nefes aldırdı. İkinci yarıya öyle bir tempo ile girdi ki Fenerbahçe, tutabilene durdurabilene aşk olsun. Taraftara izleyenlere 'oh' dedirten, özlenen, beklenen Fenerbahçe sahadaydı. Farka gitti skoru korudu, turu araladı.
Karadağlı 43 yaşındaki Nikola Dabavonic, UEFA'nın 1. kategori hakemi. Çok yüksek seviye bir hakemlik performansı göremedik! Açık ve net ofsaytlarda yardımcı hakemlerin bayrağı bu derece bekletmelerini UEFA tekrar gözden geçirmeli. Anderlecht'in penaltı beklediği pozisyonda Huerta'nın şutunda top Fred'in sol açık, genişlemiş olduğu eline geliyor. Pozisyon penaltı. Ancak bir açı sanki göğüstenmiş gibi. Diğer tüm açılar net el ve penaltı.
VAR'da kamera açıları farklılık içerirse hakemi desteklemek mantıklı. Sanırım Alman VAR Pascal Müller 2 dakika incelediği bu pozisyonda bunu düşünerek devam dedi. Fenerbahçe, VAR Pascal Müller'e teşekkür etmeli! Amrabat'a gösterilen sarı kart saçmalık. Çünkü faulü Vasquez yapıyor, kararı ters verdi. Fenerbahçe'nin 34'te penaltı beklediği Osayi-Huerta pozisyonunda hakemin devam kararı doğru. VAR zaten buna karışamaz.
GÜRCAN BİLGİÇ – ORADA DUR!
Fenerbahçe'nin oyunu artık belli. Sakatlıklarda bile 3'lüden vazgeçmiyor hocası. Kulübede stoper yok, sahada üç tane var. Amrabat bu kez merkezde. Topu oyuna soksun diye orada ama direkt pas denemedi bile; ver geriye-al yana... Bir eksik orta saha, 12. dakikada gol gelene kadar Anderlecht takımını kendi sahasında tuttu. Önde baskıyla oyunu da kontrol ettiler, duran toplarla plan yaptılar, "ikiz kuleleri" kenar ortaların peşine koşturdular. İlk şutu 20'lerde çekebilen Belçika takımı, devre bitene kadar 9 kez daha denedi golü. Yani; Fenerbahçe topu yine rakibine bırakıp, kendi ceza alanı önünde kalabalıklaştı.
Arkası dönük oyunculara fauller yaptılar. Kontrollü getirmediler rakiplerini ama yüksek top denemelerine izin verdiler. Sonrasında Kostic'in senaryosunu yazdığı ikinci gol geldi. Oyun için belki ama, skor tam istendiği gibiydi. İkinci yarıda Anderlecht'in nefesi tamamen kesildi.
Osayi-Mert değişikliği ile sağ kanattaki zaaf giderildi. Bir golün peşine düşüp, rövanş için umut arıyorlardı ama, Symanski'nin koşusu, En-Nesry'nin nefis kafa golüyle, "dur bakalım orada" dediler rakiplerine. Dördüncü gol için de net şanslar yakaladılar, yine acemi, yine kararsız kaldılar.
Sonuçta iyi oynanması şart olmayan ama kazanılması gerekli olan bir 90 dakika, Belçika seyahatinin biletine "avantaj" yazdırdı. Dört solak; Yusuf, Kostic, Szymanski ve En-Nesryi maçın öne çıkanları oldular. İlk defa yan yana gelen defans üçlüsünün minimum yanlışta kaldığını, 21'de Fred'in eline gelen topta Alman VAR hakeminin "devam" yorumunun gecenin şansı olduğunu da belirtelim
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