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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"

Fenerbahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 yolunda Anderlecht ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, eşleşmenin ilk ayağında Kadıköy'de 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Jose Mourinho ve öğrencilerinin bu performansı, dış basında manşetlere taşındı. İşte o başlıklar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 09:13
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Fenerbahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"

Fenerbahçe, Anderlecht eşleşmesinin ilk maçında sahasında umut veren bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"

Dusan Tadic, Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin golleri ile karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı lacivertliler, son 16 kapısını araladı.

Fenerbahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"

Kadıköy'deki mücadele dış basında manşetlere taşınırken Fenerbahçeli oyunculara övgüler yağdı.

Fenerbahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"

İşte Fenerbahçe-Anderlecht maçı ile ilgili atılan başlıklar ve yapılan değerlendirmeler...

Fenerbahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"

Fichajes: Hezimete uğrattı

"Fenerbahçe, Anderlecht'i hezimete uğrattı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Belçika deplasmanı öncesi büyük bir adım atarak Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'nin golleriyle hücumdaki güçlerini sergiledi."

Fenerbahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"

Marca: Maçın kaderini etkiledi

"Caser Huerta'nın kötü hakemliği maçın kaderini etkiledi. Anderlecht'in olumsuz duruma aldırış etmeden maçtan kopmama çabası, İrfan Can Eğribayat'ın mucizevi kurtarışları ile son buldu. Fenerbahçe çok iyi bir avantaj yakaladı."

Fenerbahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"

Mundo Deportivo: Nakavt etmek üzere

"Mourinho'nun Fenerbahçe'si Anderlecht'i ezdi ve neredeyse nakavt etmek üzere. Brüksel'de oynanacak olan rövanş mücadelesinde tarihi bir geri dönüş olmazsa Anderlecht kupaya veda edecek."

Fenerbahçe-Anderlecht maçı dış basında! "Nakavt etmek üzere"

Record: Bir ayağı son 16'da

"Mourinho'nun bir ayağı son 16'da… Fenerbahçe, Anderlecht ile oynadığı tartışmalı maçta net bir galibiyet elde etti."

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