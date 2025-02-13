Fenerbahçe 3-0 RSC Anderlecht (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu'nda Fenerbahçe, Belçika temsilcisi RSC Anderlecht'i evinde ağırladı. Sarı-lacivertliler, etkili bir performans sergileyerek sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

MOURINHO YEDEK KULÜBESİNE DÖNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, uzun bir aradan sonra yeniden yedek kulübesindeki yerini aldı. Olimpik Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan ceza alan deneyimli çalıştırıcı, Midtjylland maçında takımın başında yer alamamıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sakatlık problemleri nedeniyle Fenerbahçe, Anderlecht karşısına dört oyuncusundan yoksun çıktı. Dominik Livakovic, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü bu kritik karşılaşmada forma giyemedi.

MERT MÜLDÜR VE OSAYI-SAMUEL SAHAYA DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Mert Müldür, 26 gün sonra kadroya döndü. Aynı zamanda, beş maçtır ilk 11'de yer almayan Bright Osayi-Samuel de bu mücadelede sahaya ilk 11'de çıktı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Fenerbahçe, mücadeleye baskılı başlarken ilk tehlikeli atağını 10. dakikada yakaladı. Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu kaleci Coosemans'ın müdahalesiyle önlenirken, top direğe çarparak kornere gitti.

11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in soldan kullandığı ortada, savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Kostic'te kaldı. Bu futbolcunun ortasında Yusuf Akçiçek'in kafayla indirdiği topu, Tadic kale sahası içinde kafayla filelere gönderdi.

⚽️Dusan Tadic!! Temsilcimiz Fenerbahçe maça hızlı başladı! Anderlecht karşısında öne geçti! pic.twitter.com/ZPHXuNCkn6 — TRT Spor (@trtspor) February 13, 2025

24. dakikada Anderlecht tehlikeli geldi. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Augustinsson kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Adryelson kafayı vurdu, uzanarak topu çıkartan İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

26. dakikada Anderlecht oyuncuları Fred'in ceza sahası içinde elle oynadığı iddiasıyla hakeme itirazda bulundu. Anderlecht lehine yapılan potansiyel penaltı incelemesinin ardından devam kararı çıktı.

34. dakikada Osayi Samuel rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Fenerbahçe lehine potansiyel penaltı incelemesinin ardından devam kararı verildi.

36. dakikada İrfan Can Eğribayat küçük bir sakatlık yaşadı. Fakat tedavisinin ardından oyuna devam etti.

42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Akçiçek'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Kostic, rakip yarı sahayı geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Dzeko'yu topla buluşturdu. Tecrübeli oyuncunun şutunda Hey'den dönen top yeniden Dzeko'da kaldı. Golcü futbolcu, bu kez kalecinin uzanamayacağı noktaya yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı: 2-0

⚽️GOOLLL! Edin Dzeko!! Kostic mükemmel getirdi Dzeko'ya oynadı ilkinde olmadı ama ikinci şansında affetmedi!! pic.twitter.com/U6EYH3CXVC — TRT Spor (@trtspor) February 13, 2025

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

50. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Filip Kostic'in kale sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri, kafayı vurdu ancak kaleci Coosemans topu çıkartarak gole engel oldu.

EN-NESYRI'DEN GÖSTERİŞLİ GOL

57. dakikada fark 3'e çıktı. Fred'in pasında sol kanatta topla buluşan Szymanski, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcunun uzak mesafeden şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 3-0.

⚽️GOOLLL! Youssef En-Nesyri!!! Müthiş bir kafa!! Kaleci çaresiz!! Temsilcimiz Fenerbahçe farka gidiyor!! pic.twitter.com/7ceq2qfL7m — TRT Spor (@trtspor) February 13, 2025

59. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Akçiçek kafayı vurdu ancak yan direğe çarpan meşin yuvarlağı, kaleci Coosemans uzaklaştırdı.

68. dakikada Anderlecht tehlikeli geldi. Sardella'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Leoni, müsait pozisyondaki Huerta'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı kenarından çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak topu kornere tokatladı.

78. dakikada Talisca, soldan atağa katılan Kostic'e pasını verdi. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girer girmez sert vurdu, kaleci Coosemans uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

RÖVANŞ MAÇI 20 ŞUBAT'TA

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Belçika'da oynanacak.