TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in geleceği hakkında flaş açıklama!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kulüp bulamayan Serdar Aziz ile ilgili olarak oyuncunun menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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Serdar Aziz'in menajeri konuyla ilgili olarak Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Benim tarafıma ulaşan böyle bir bilgi yok. Rusya'da kimseyle görüşmedik" ifadelerini kullandı.
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