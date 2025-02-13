TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in geleceği hakkında flaş açıklama!

Geçen yıl temmuz ayında sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, teknik direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.