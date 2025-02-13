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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in geleceği hakkında flaş açıklama!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in geleceği hakkında flaş açıklama!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kulüp bulamayan Serdar Aziz ile ilgili olarak oyuncunun menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 13:23
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in geleceği hakkında flaş açıklama!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'e kulüp bulması için izin verilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in geleceği hakkında flaş açıklama!

Geçen yıl temmuz ayında sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, teknik direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in geleceği hakkında flaş açıklama!

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI!

Tecrübeli savunmacı Türkiye'de ara transfer döneminde kulüp bulamadı. 34 yaşındaki stoperin transfer penceresinin 20 Şubat'a kadar açık olduğu Rusya kulüpleri ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

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