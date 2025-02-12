TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, yeni sezon için de kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, takibe aldığı genç yıldızı haziran ayında transfer edebilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yaptığı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına şimdiden başladı.
Genç ve yetenekli isimleri de takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.
ESER GÜRBÜZ LİSTEYE ALINDI
Fenerbahçe, eski yıldızı Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Heerenveen'in 17 yaşındaki Türk yeteneği Eser Gürbüz'ü transfer listesine aldı.
Sağ ve sol kanatta oynayabilen Eser, sezon sonuna kadar takip edilecek ve yaz transfer döneminde buna göre karar verilecek.
Eser Gürbüz bu sezon Heerenveen formasıyla çıktığı 2 maçta 43 dakika süre aldı.
Genç yıldız, aldığı kısa süreye rağmen 2 gollük bir performans sergiledi.
17 yaşındaki futbolcunun Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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