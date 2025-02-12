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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, yeni sezon için de kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, takibe aldığı genç yıldızı haziran ayında transfer edebilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 09:29
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

Yarıştığı üç kulvarda da şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Fenerbahçe, kış transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

Sarı-lacivertliler, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde tam 4 ismi takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

Fenerbahçe, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic ile resmi sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

Yaptığı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

Genç ve yetenekli isimleri de takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

ESER GÜRBÜZ LİSTEYE ALINDI

Fenerbahçe, eski yıldızı Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Heerenveen'in 17 yaşındaki Türk yeteneği Eser Gürbüz'ü transfer listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

Sağ ve sol kanatta oynayabilen Eser, sezon sonuna kadar takip edilecek ve yaz transfer döneminde buna göre karar verilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

Eser Gürbüz bu sezon Heerenveen formasıyla çıktığı 2 maçta 43 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek

Genç yıldız, aldığı kısa süreye rağmen 2 gollük bir performans sergiledi.

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