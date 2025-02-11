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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Vasco da Gama forması giyen 20 yaşındaki golcünün 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve genç futbolcuyu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanacağı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:01
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Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor

Kış transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor

Fenerbahçe ara transfer döneminde Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor

Sarı-lacivertlilerden transferin son günü bomba bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor

GABRIEL SOUZA DA SILVA FENERBAHÇE'DE

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande, Fenerbahçe'nin Vasco da Gama forması giyen 20 yaşındaki forvet Gabriel Souza da Silva'yı transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor

Casagrande, oyuncunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacağını yazdı.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor

KASIMPAŞA'YA KİRALANIYOR

Brezilyalı gazeteci ayrıca genç santrforun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanacağını belirtti.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor

Vasco da Gama U20 takımıyla 8 maça çıkan 1.90 boyundaki forvet, 6 gollük bir performans sergiledi.

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