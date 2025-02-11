Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Vasco da Gama forması giyen 20 yaşındaki golcünün 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve genç futbolcuyu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanacağı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:01
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Sarı-lacivertlilerden transferin son günü bomba bir hamle geldi.
GABRIEL SOUZA DA SILVA FENERBAHÇE'DE
Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande, Fenerbahçe'nin Vasco da Gama forması giyen 20 yaşındaki forvet Gabriel Souza da Silva'yı transfer ettiğini açıkladı.
Casagrande, oyuncunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacağını yazdı.
KASIMPAŞA'YA KİRALANIYOR
Brezilyalı gazeteci ayrıca genç santrforun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanacağını belirtti.
Vasco da Gama U20 takımıyla 8 maça çıkan 1.90 boyundaki forvet, 6 gollük bir performans sergiledi.
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