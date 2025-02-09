Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 23. hafta müsabakasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent, Çağlar, Skriniar, Fred, Oğuz, Kostic, Szymanski, Talisca, Tadic, Dzeko

Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

CORENDON ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HEDEF DERBİYE KADAR PUAN KAYBETMEMEK

Fenerbahçe, Süper Lig'de 22'nci haftada 51 puan ile 2'nci sırada bulunuyor. Lider Galatasaray ile arasında 6 puan fark olan sarı-lacivertliler, derbi maçına kadar 2'de 2 yapmak istiyor. 23 Şubat'ta Rams Park'ta sarı-kırmızılı ekibe konuk olacak Fenerbahçe, o döneme kadar ligde oynayacağı Alanyaspor ve Kasımpaşa maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.