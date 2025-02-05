Piyango kime vuracak

Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı. Bu dört transferle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilebilecek yabancı oyuncu sayısı ise 14... Sarı-lacivertliler, sakatlanarak sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun sözleşmelerini askıya alacak.

SON SÖZ MOU'NUN

Bu iki ismin dışında da bir oyuncu ya satılacak ya da lisansı dondurulacak. Fenerbahçe'de bu durumda iki oyuncu ortaya çıkıyor. Osayi-Samuel ile Alexander Djiku... Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayamayan Nijeryalı, ilk aday olarak öne çıkıyor. Ancak son kararı yönetimle görüştükten sonra teknik direktör Jose Mourinho verecek.