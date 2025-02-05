  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Piyango kime vuracak

Piyango kime vuracak

Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Piyango kime vuracak

Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı. Bu dört transferle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilebilecek yabancı oyuncu sayısı ise 14... Sarı-lacivertliler, sakatlanarak sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun sözleşmelerini askıya alacak.

SON SÖZ MOU'NUN

Bu iki ismin dışında da bir oyuncu ya satılacak ya da lisansı dondurulacak. Fenerbahçe'de bu durumda iki oyuncu ortaya çıkıyor. Osayi-Samuel ile Alexander Djiku... Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayamayan Nijeryalı, ilk aday olarak öne çıkıyor. Ancak son kararı yönetimle görüştükten sonra teknik direktör Jose Mourinho verecek.

REKLAM - Başka Bir Gün
G.Saray'da İlkay harekatı yeniden başladı!
DİĞER
Tatlı mirasta milyar dolarlık gelişme! 26 milyar TL serveti var, harç parası yok!
Suç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbey'in eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayı
G.Saray Ndayishimiye için görüşmelere başladı!
G.Saray'a 1.90'luk stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı isim PFDK'da: Bilinçli kart görmek... G.Saraylı isim PFDK'da: Bilinçli kart görmek... 01:16
Solskjaer'den transfer itirafı: Evet... Solskjaer'den transfer itirafı: Evet... 01:16
F.Bahçe Panathinaikos'a mağlup oldu F.Bahçe Panathinaikos'a mağlup oldu 01:16
G.Saray'a 1.90'luk stoper! G.Saray'a 1.90'luk stoper! 01:16
Beşiktaş Kırklarelispor'u mağlup etti! Beşiktaş Kırklarelispor'u mağlup etti! 01:16
A. Efes R. Madrid'e şans tanımadı! A. Efes R. Madrid'e şans tanımadı! 01:16
Daha Eski
22. haftanın VAR kayıtları yayınlandı 22. haftanın VAR kayıtları yayınlandı 01:16
Tümosan Konyaspor liderliğe yükseldi! Tümosan Konyaspor liderliğe yükseldi! 01:16
Başakşehir zorlanmadan kazandı! Başakşehir zorlanmadan kazandı! 01:16
Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması! Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması! 01:16
Ada scoutlarının F.Bahçe raporu! Ada scoutlarının F.Bahçe raporu! 01:16
Fırtına'nın İskenderun kafilesi açıklandı! Fırtına'nın İskenderun kafilesi açıklandı! 01:16