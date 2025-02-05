Fenerbahçe'ye sol bek oynayan Brezilyalı stoper! Luan Candido listeye eklendi
Ara transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler sürpriz bir stoper oyuncusunu daha gündemine aldı. Çağlar ve Djiku'ya gelen teklifleri değerlendiren Kanarya, alternatif olarak Bragantino'da forma giyen Luan Candido'yu listesine ekledi. İşte detaylar...
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Sarı-Lacivertliler'in hem sol bek hem de stoperde görev yapabilen Brezilyalı oyuncu için temaslara başladığı da gelen haberler arasında.
Sarı- Lacivertliler'in sol bek bölgesine ekstra bir oyuncu almamak için böyle bir isme yöneldiği de belirtiliyor.
Takımıyla 2026 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 53 maça çıktı.
1.87 boyundaki Candido söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 6 milyon Euro piyasa değeri bulunan Sambacı'nın Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
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