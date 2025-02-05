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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sol bek oynayan Brezilyalı stoper! Luan Candido listeye eklendi

Fenerbahçe'ye sol bek oynayan Brezilyalı stoper! Luan Candido listeye eklendi

Ara transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler sürpriz bir stoper oyuncusunu daha gündemine aldı. Çağlar ve Djiku'ya gelen teklifleri değerlendiren Kanarya, alternatif olarak Bragantino'da forma giyen Luan Candido'yu listesine ekledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'ye sol bek oynayan Brezilyalı stoper! Luan Candido listeye eklendi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe takımdan ayrılabilecek oyuncuların yerine de alternatif aramayı sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye sol bek oynayan Brezilyalı stoper! Luan Candido listeye eklendi

Çağlar Ve Djiku'ya gelen teklifler sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Fenerbahçe'ye sol bek oynayan Brezilyalı stoper! Luan Candido listeye eklendi

Takvim'de yer alan habere göre; Kanarya'nın Bragantino'da forma giyen Luan Candido'yu listesine eklediği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sol bek oynayan Brezilyalı stoper! Luan Candido listeye eklendi

Sarı-Lacivertliler'in hem sol bek hem de stoperde görev yapabilen Brezilyalı oyuncu için temaslara başladığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'ye sol bek oynayan Brezilyalı stoper! Luan Candido listeye eklendi

Sarı- Lacivertliler'in sol bek bölgesine ekstra bir oyuncu almamak için böyle bir isme yöneldiği de belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye sol bek oynayan Brezilyalı stoper! Luan Candido listeye eklendi

Takımıyla 2026 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 53 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye sol bek oynayan Brezilyalı stoper! Luan Candido listeye eklendi

1.87 boyundaki Candido söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 6 milyon Euro piyasa değeri bulunan Sambacı'nın Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

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