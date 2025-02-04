Fenerbahçe El-Hadji Malick Diouf için harekete geçti!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer dönemi sonlanmadan önce son bir hamle daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Slavia Prag'ın 20 yaşındaki oyuncusu El-Hadji Malick Diouf'un transferi için harekete geçti. İşte Diouf transferine dair son detaylar… (FB spor haberleri)
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Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, zorunlu satın alma opsiyonuyla Diouf için kiralama teklifinde bulunacak.
Oyuncunun satın alma opsiyonu için de 15 milyon euro önerilecek.
Bu hafta içinde Çekya ekibiyle bir görüşme planlanıyor.
Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2028'de bitecek olan Senegalli genç yıldızı da renklerine bağlayıp, devre arası transferini kapatması bekleniyor.
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