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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe El-Hadji Malick Diouf için harekete geçti!

Fenerbahçe El-Hadji Malick Diouf için harekete geçti!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer dönemi sonlanmadan önce son bir hamle daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Slavia Prag'ın 20 yaşındaki oyuncusu El-Hadji Malick Diouf'un transferi için harekete geçti. İşte Diouf transferine dair son detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
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Fenerbahçe El-Hadji Malick Diouf için harekete geçti!

Diego Carlos ile transfer sezonunu açan Fenerbahçe, ardından Milan Skriniar, Anderson Talisca ve son olarak da Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe El-Hadji Malick Diouf için harekete geçti!

Transferde hız kesmek istemeyen sarı-lacivertliler, bir takviye daha yapma kararı aldı ve hedefteki isim; Slavia Prag'ın 20 yaşındaki oyuncusu El- Hadji Malick Diouf...

Fenerbahçe El-Hadji Malick Diouf için harekete geçti!

Sol bekte, orta sahanın solunda ve stoper bölgesinde görev yapabilen solak oyuncu için harekat başlatma kararı alındı.

Fenerbahçe El-Hadji Malick Diouf için harekete geçti!

Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, zorunlu satın alma opsiyonuyla Diouf için kiralama teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe El-Hadji Malick Diouf için harekete geçti!

Oyuncunun satın alma opsiyonu için de 15 milyon euro önerilecek.

Fenerbahçe El-Hadji Malick Diouf için harekete geçti!

Bu hafta içinde Çekya ekibiyle bir görüşme planlanıyor.

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