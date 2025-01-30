Fenerbahçe'de Salvatore Foti: Zorlu rakipler olacak ama...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde bu mücadelenin ardından yardımcı antrenör Salvatore Foti açıklamalarda bulundu.

İŞTE FOTI'NİN SÖZLERİ:

Çok iyi bir ekibe karşı harika performans sergiledik. Yedek kulübesinde orta saha, savunma, bek yoktu. Takım bugün çok istedi. Bunu sahaya yansıttık. Mutluyuz. Playoffları düşüneceğiz.

Kesinlikle daha farklı ve daha alternatifli bir Fenerbahçe olacak. Bugünkü gibi 14 oyunculu bir kadro olmayacak. Playofflarda daha zorlu rakipler olacak ama kadromuz alternatifli olacak. Önemli olan tur atlamaktı.