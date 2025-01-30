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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar'da sorun çözüldü! İşte transfer formülü

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar'da sorun çözüldü! İşte transfer formülü

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde her konuda anlaşmaya vardığı Milan Skriniarİstanbul'a getirmiş ancak Paris Saint-Germain'in kiralık kontenjanında yer açamaması nedeniyle Slovak futbolcuyla sözleşme imzalayamamıştı. Ancak 29 yaşındaki stoperin transferine dair sorunun çözüldüğü öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 12:55
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FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar'da sorun çözüldü! İşte transfer formülü

Fenerbahçe'nin transferini açıkladığı Milan Skriniar hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar'da sorun çözüldü! İşte transfer formülü

Sarı-lacivertli ekip, resmi sosyal medya hesabından Slovak futbolcunun, Sportif Direktör Mario Branco'yla uçaktan birlikte Fenerbahçe formasıyla poz verdikleri bir fotoğrafını paylaşarak "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." notunu düşmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar'da sorun çözüldü! İşte transfer formülü

Slovak futbolcu İstanbul'a gelmiş ve Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe'yi ağırladığı karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar'da sorun çözüldü! İşte transfer formülü

Fenerbahçe, Skriniar ile her konuda anlaşmaya varsa da PSG'nin kiralık kontenjanında yer açamaması nedeniyle yıldız isimle sözleşme imzalayamamıştı. Bu durumla ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar'da sorun çözüldü! İşte transfer formülü

PSG'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ!

A Spor.com.tr editörü Mehmet Mert Erenler'in, Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre, Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transferi artık tamamlandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar'da sorun çözüldü! İşte transfer formülü

Romano; Paris Saint-Germain'in, RB Leipzig'de kiralık olarak oynayan futbolcusu Xavi Simons'u bonservisiyle birlikte Alman ekibine satmaya hazırlandığını belirtti.

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