FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar'da sorun çözüldü! İşte transfer formülü
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde her konuda anlaşmaya vardığı Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirmiş ancak Paris Saint-Germain'in kiralık kontenjanında yer açamaması nedeniyle Slovak futbolcuyla sözleşme imzalayamamıştı. Ancak 29 yaşındaki stoperin transferine dair sorunun çözüldüğü öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Skriniar ile her konuda anlaşmaya varsa da PSG'nin kiralık kontenjanında yer açamaması nedeniyle yıldız isimle sözleşme imzalayamamıştı. Bu durumla ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı.
PSG'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ!
A Spor.com.tr editörü Mehmet Mert Erenler'in, Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre, Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transferi artık tamamlandı.
Romano; Paris Saint-Germain'in, RB Leipzig'de kiralık olarak oynayan futbolcusu Xavi Simons'u bonservisiyle birlikte Alman ekibine satmaya hazırlandığını belirtti.
İtalyan gazeteci son olarak haberinde "Skriniar, haziran ayına kadar Fener'e transferini resmen tamamladı." ifadelerini kullandı.
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