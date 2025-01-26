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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi konuk edeceği maç öncesi karşılaşmanın VAR koltuğunda oturacak hakem açıklandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 12:14 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 12:31
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Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Mücadelede VAR'da ise Macar hakem Istvan Vad görev alacak. AVAR'da da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında VAR'da Portekizli hakem David Rafael Oliveira Da Silva ve Bodrumspor - Eyüpspor mücadelesinde de İspanyalı Victor Garcia Verdura görev yapacak.

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