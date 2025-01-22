TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç'ten 18'lik kanat!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'dan son olarak transferde sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin İsveç'ten 18 yaşındaki o futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Toure, Hammarby'de geçirdiği sezonda 23 lig maçına çıktı 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Genç oyuncu, Fildişi Sahili U20 Milli Takımı'nda da boy gösteriyor. Öte yandan iddialara göre, Toure için Celtic ve Brighton gibi ekipler de devrede.
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