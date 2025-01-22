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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç'ten 18'lik kanat!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç'ten 18'lik kanat!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'dan son olarak transferde sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin İsveç'ten 18 yaşındaki o futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç'ten 18'lik kanat!

Fenerbahçe'den sürpriz atak... Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler, İsveç Ligi ekibi Hammarby'nin 18 yaşındaki kanat forveti Bazoumana Toure'nin transferi için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç'ten 18'lik kanat!

İsveç ekibinin Toure'nin transferi için 10 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho'nun özel ilgisi ve oyuncunun potansiyeline olan inancıyla bu bedeli karşılamaya hazır olduğu da iddialar arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç'ten 18'lik kanat!

Eğer transfer gerçekleşirse bu rakam, İsveç Ligi tarihindeki en yüksek transfer bedeli olacak.

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