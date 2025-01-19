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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır hoca olmaya çalışıyorum

Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır hoca olmaya çalışıyorum

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 21:27 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 21:35
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Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır hoca olmaya çalışıyorum

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"Sayılmayan golleri ya da kırmızı kartı konuşmak istemiyorum. Kazanmayı hak ettik. Sahada her şeyini veren bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda 2 büyük şanstan yararlanamadık ama iyi savundular. İkinci yarıda daha sıkı bir şekilde oynadık. Tadic'i anahtar olarak nitelendirebilirim. Tadic performansıyla oyun anlamında renk kattı. Sonrasında kazanmayı hak ettiğimiz maçta golleri bulduk.

Mert ve Levent de iyi oynadı. Benim için Türkiye'ye gelip hocalık öğrenme fırsatı bulmak büyük şans. Hoca olmaya çalışıyorum 6 aydır. Minnettarım bundan dolayı."

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