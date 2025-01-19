Fenerbahçe'de kritik Allan Saint-Maximin toplantısı! Sol bek transferi için...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi kamp kadrosuna "hastalık" sebebi ile alınmayan Allan Saint-Maximin'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sol bek transferi için takımdan bir yabancı göndermesi gereken sarı lacivertlilerde yönetim, Maximin için toplandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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"HASTALIK" TEPKİSİ!
Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev yapan Allan Saint-Maximin, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Fransız oyuncu, 20. hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında gribal enfeksiyon nedeniyle kadroya alınmadı. Taraftarlardan sosyal medya üzerinden Maximin'e tepki yağdı.
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