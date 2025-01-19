Fenerbahçe'de kritik Allan Saint-Maximin toplantısı! Sol bek transferi için...

Anderson Talisca transferine bitti gözüyle bakan Fenerbahçe'de 2 yabancı stoper ve bir sol bek arayışları son hız devam ediyor. Kadrosunda 11 yabancı futbolcusu bulunan sarı lacivertlilerde bu takviyeler yapıldığında sayı 15'e yükseliyor.

Sol bek transferi yapabilmek için bir yabancı futbolcusunu göndermek zorunda olan Kanarya'da bileti kesilecek ilk aday Allan Saint-Maximin... Büyük beklentiyle alınmasına rağmen performansı yetersiz kalan ve Jose Mourinho'nun gözünden düşen Fransız sol kanat, tekrardan Arabistan'a dönebilir.