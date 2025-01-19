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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kritik Allan Saint-Maximin toplantısı! Sol bek transferi için...

Fenerbahçe'de kritik Allan Saint-Maximin toplantısı! Sol bek transferi için...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi kamp kadrosuna "hastalık" sebebi ile alınmayan Allan Saint-Maximin'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sol bek transferi için takımdan bir yabancı göndermesi gereken sarı lacivertlilerde yönetim, Maximin için toplandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 10:39
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Fenerbahçe'de kritik Allan Saint-Maximin toplantısı! Sol bek transferi için...

Anderson Talisca transferine bitti gözüyle bakan Fenerbahçe'de 2 yabancı stoper ve bir sol bek arayışları son hız devam ediyor. Kadrosunda 11 yabancı futbolcusu bulunan sarı lacivertlilerde bu takviyeler yapıldığında sayı 15'e yükseliyor.

Fenerbahçe'de kritik Allan Saint-Maximin toplantısı! Sol bek transferi için...

Sol bek transferi yapabilmek için bir yabancı futbolcusunu göndermek zorunda olan Kanarya'da bileti kesilecek ilk aday Allan Saint-Maximin... Büyük beklentiyle alınmasına rağmen performansı yetersiz kalan ve Jose Mourinho'nun gözünden düşen Fransız sol kanat, tekrardan Arabistan'a dönebilir.

Fenerbahçe'de kritik Allan Saint-Maximin toplantısı! Sol bek transferi için...

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK!

Sabah'ta yer alan habere göre Al Ahli'den kiralanan ve 8 milyon Euro maaş alan 27 yaşındaki oyuncunun durumunun yönetim toplantısında görüşüldüğü ve uygun şartlar oluştuğunda sözleşmesinin feshedilmesinin planlandığı öğrenildi. Henüz net bir bildirimde bulunulmamış olmasına rağmen son iki karşılaşmada hiç şans bulamayan Maximin'in de ayrılık fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de kritik Allan Saint-Maximin toplantısı! Sol bek transferi için...

"HASTALIK" TEPKİSİ!

Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev yapan Allan Saint-Maximin, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Fransız oyuncu, 20. hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında gribal enfeksiyon nedeniyle kadroya alınmadı. Taraftarlardan sosyal medya üzerinden Maximin'e tepki yağdı.

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