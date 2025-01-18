Flaş gelişme! Arda Güler'in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Kanarya bu maça tamamen odaklanırken sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.