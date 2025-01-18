Flaş gelişme! Arda Güler'in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İspanya'dan gelen o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
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Real Madrid'in Barcelona karşısında bu sezon aldığı hezimetler sonrasında eflatun-beyazlı taraftarlar isyan bayrağını açtı.
Realli futbolseverler, sezon sonunda Carlo Ancelotti'nin yerine Jose Mourinho'nun getirilmesini istedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Başkent ekibi ile unutulmaz başarılara imza atmıştı. Mourinho Real Madrid ile 1 kez İspanya La Liga 1 kez İspanya Kral Kupası ve 1 kez İspanya Süper Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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