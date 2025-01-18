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Haberler Fenerbahçe Flaş gelişme! Arda Güler'in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?

Flaş gelişme! Arda Güler'in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İspanya'dan gelen o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 09:32
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Flaş gelişme! Arda Güler'in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Flaş gelişme! Arda Güler'in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho önderliğinde ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor.

Flaş gelişme! Arda Güler'in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?

Kanarya bu maça tamamen odaklanırken sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Flaş gelişme! Arda Güler'in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?

Real Madrid'in Barcelona karşısında bu sezon aldığı hezimetler sonrasında eflatun-beyazlı taraftarlar isyan bayrağını açtı.

Flaş gelişme! Arda Güler'in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?

Realli futbolseverler, sezon sonunda Carlo Ancelotti'nin yerine Jose Mourinho'nun getirilmesini istedi.

Flaş gelişme! Arda Güler'in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?

Tecrübeli çalıştırıcı, Başkent ekibi ile unutulmaz başarılara imza atmıştı. Mourinho Real Madrid ile 1 kez İspanya La Liga 1 kez İspanya Kral Kupası ve 1 kez İspanya Süper Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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