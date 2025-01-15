Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncu Medina'yı Genk'e kaptırdı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin radarındaki bir diğer önemli isim, Tottenham forması giyen İspanyol sol bek Sergio Reguilon oldu. İşte Reguilon transferine dair son detaylar... (FB spor haberleri)
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Bu transfer sonrasında ise listenin ilk sırasına yeniden Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon çıktı.
Fenerbahçe sportif direktörü Branco, Tuta transferinin ardından İngiltere'ye gidecek ve Ada ekibiyle masaya oturacak.
BU SEZON SADECE 4 MAÇTA OYNADI
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da geçtiğimiz günlerde Sergio Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve eski öğrencisine, "Yeniden birlikte çalışalım" dediği öğrenildi.
Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de 2, FA Cup ve EFL Cup'ta da 1'er maça çıkan İspanyol yıldız, 206 dakika sahada kalabildi.
Tottenham menajeri Ange Postecoglou da Reguilon'un devre arasında ayrılmasına izin verdi.
Fenerbahçe bonservis ödemek istemiyor.
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