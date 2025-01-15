Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

Bu transfer sonrasında ise listenin ilk sırasına yeniden Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon çıktı.

BU SEZON SADECE 4 MAÇTA OYNADI Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da geçtiğimiz günlerde Sergio Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve eski öğrencisine, "Yeniden birlikte çalışalım" dediği öğrenildi.