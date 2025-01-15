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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncu Medina'yı Genk'e kaptırdı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin radarındaki bir diğer önemli isim, Tottenham forması giyen İspanyol sol bek Sergio Reguilon oldu. İşte Reguilon transferine dair son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelere başlamıştı.

Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

O isimlerden biri Medina'ydı.

Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

Ancak sarı-lacivertliler, Ekvadorlu oyuncuyu Genk'e kaptırdı.

Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

Bu transfer sonrasında ise listenin ilk sırasına yeniden Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon çıktı.

Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

Fenerbahçe sportif direktörü Branco, Tuta transferinin ardından İngiltere'ye gidecek ve Ada ekibiyle masaya oturacak.

Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

BU SEZON SADECE 4 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da geçtiğimiz günlerde Sergio Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve eski öğrencisine, "Yeniden birlikte çalışalım" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de 2, FA Cup ve EFL Cup'ta da 1'er maça çıkan İspanyol yıldız, 206 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

Tottenham menajeri Ange Postecoglou da Reguilon'un devre arasında ayrılmasına izin verdi.

Fenerbahçe'de sol bek arayışı: Reguilon ilk sırada!

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