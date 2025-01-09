TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Stoper transferi için düğmeye basan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu bölge için adı Mario Hermoso ve Kevin Danso ile anılan sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertlilerin adı son günlerde Roma forması giyen Mario Hermoso ve Lens'te top koşturan Kevin Danso ile anılıyordu.
İngiliz basını Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
DIEGO CARLOS FENERBAHÇE'YE
Daily Mail'in haberine göre sarı-lacivertliler, Diego Carlos transferi için Aston Villa ile anlaşmaya yakın.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper için 10 milyon sterlin (yaklaşık 12 milyon Euro) önerdiği ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Diego Carlos bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maça çıktı.
Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.85 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 11 milyon Euro.
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