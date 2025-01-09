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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Stoper transferi için düğmeye basan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu bölge için adı Mario Hermoso ve Kevin Danso ile anılan sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 14:03
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için gün sayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında iki stoper ve bir sol bek takviyesi yapmak istediklerini belirtmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertlilerin adı son günlerde Roma forması giyen Mario Hermoso ve Lens'te top koşturan Kevin Danso ile anılıyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

İngiliz basını Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

DIEGO CARLOS FENERBAHÇE'YE

Daily Mail'in haberine göre sarı-lacivertliler, Diego Carlos transferi için Aston Villa ile anlaşmaya yakın.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper için 10 milyon sterlin (yaklaşık 12 milyon Euro) önerdiği ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

Diego Carlos bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

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