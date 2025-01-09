TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de imza yolda! İşte bonservis bedeli

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için gün sayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında iki stoper ve bir sol bek takviyesi yapmak istediklerini belirtmişti.