2025 model Fenerbahçe! Jose Mourinho'nun yeni planı ile o 3 futbolcu...

MERT HAKAN GERİ DÖNÜYOR Kasık sakatlığı nedeniyle son 6 maçta forma giyemeyen kaptan Mert Hakan Yandaş, sahalara dönüyor. Orta sahada hem pres gücü hem de liderliğiyle takımın itici gücü olan Mert Hakan, Hatayspor maçında Mourinho'nun en önemli kozlarından biri olacak.