2025 model Fenerbahçe! Jose Mourinho'nun yeni planı ile o 3 futbolcu...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in kalan maçlarında zirve yarışında Galatasaray ile arasındaki puanı farkını kapatmak için kararlı adımlarla ilerliyor. Teknik direktör Jose Mourinho, disiplinden taviz vermeden, takımı ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan 3 yıldız futbolcusundan ligin ikinci devresinde çok daha fazla verim almak üzere planlarını oluşturuyor. İşte detaylar… (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 10:47 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 10:49
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Portekizli teknik adam, Hatayspor maçına yönelik analizlerini sürdürüyor.
Bu çalışmalarını sosyal medya hesabından "Mutlu Yıllar" mesajıyla paylaşan Mourinho, takım üzerindeki motivasyonu artırıyor.
İLK DEVREYİ İKİNCİ SIRADA BİTİRDİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 36 puanla tamamladı ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Kanarya, 16 maçta 11 galibiyet alırken, 40 gol attı ve kalesinde 15 gol gördü. Ayrıca, ligin en az gol yiyen takımı unvanını korudu.
Ligin ikinci devresinde Fenerbahçe'yi yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıya şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, lige verilen arada sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın dönüşü ise Mourinho'nun elini güçlendirdi.
MERT HAKAN GERİ DÖNÜYOR
Kasık sakatlığı nedeniyle son 6 maçta forma giyemeyen kaptan Mert Hakan Yandaş, sahalara dönüyor. Orta sahada hem pres gücü hem de liderliğiyle takımın itici gücü olan Mert Hakan, Hatayspor maçında Mourinho'nun en önemli kozlarından biri olacak.
LIVAKOVIC VE OĞUZ AYDIN HAZIR
Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, antrenmanlara başlarken, Hatay maçında oynayacak seviyeye gelmesi bekleniyor.
Ancak Mourinho, yıldız kaleciyi riske etmeyebilir ve kalede İrfan Can Eğribayat'a şans tanıyabilir.
Oğuz Aydın ise Konyaspor mücadelesiyle sahalara dönmeye hazırlanıyor.
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