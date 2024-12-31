DİĞER
Kaptanlar dümene geçti
Fenerbahçe'de takım kaptanları Dzeko, Tadic ve Mert Hakan, ikinci yarı öncesinde dümene geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'dan izin alarak takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapan üç isim; ilk yarının değerlendirmesini yaptı ve sezonun ikinci yarısında herkesin daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdiler. MERT Hakan'ın, "Yönetim her türlü arkamızda ve bizden desteğini esirgemiyor. Ancak tabloda rakibimizin çok arkasındayız. Bu tablonun da ana sorumlusu biziz. Herkes ikinci yarı daha fazla sorumluluk almalı" dediği öğrenildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.