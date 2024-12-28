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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk edeceği Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 14:11
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Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile 5 Ocak Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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