TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza 10 milyon Euro!

İSMAİL YÜKSEK'E 10 MİLYON EURO Akşam'ın Portekiz basınından derlediği habere göre; Benfica, teknik direktör Bruno Lage'nin isteği üzerine İsmail Yüksek için devreye girdi.iyasa değeri olan İsmail Yüksek'in 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi orta saha rotasyonunu genişletmek için İsmail Yüksek'in transferine 10 milyon Euro bütçe ayırdı.