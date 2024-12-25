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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza 10 milyon Euro!

TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza 10 milyon Euro!

Devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica sarı lacivertli yıldıza kancayı taktı. Portekiz ekibi transfere 10 milyon Euro bütçe ayırdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 15:01
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TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza 10 milyon Euro!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza 10 milyon Euro!

Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza 10 milyon Euro!

Bir yandan takıma katılacak isimler merak edilirken gözler diğer yandan ayrılacak oyunculara çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza 10 milyon Euro!

İSMAİL YÜKSEK'E 10 MİLYON EURO

Akşam'ın Portekiz basınından derlediği habere göre; Benfica, teknik direktör Bruno Lage'nin isteği üzerine İsmail Yüksek için devreye girdi.iyasa değeri olan İsmail Yüksek'in 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza 10 milyon Euro!

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi orta saha rotasyonunu genişletmek için İsmail Yüksek'in transferine 10 milyon Euro bütçe ayırdı.

TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza 10 milyon Euro!

Fenerbahçe ise milli oyuncunun transferi için kapıyı 12 milyon Euro'dan açtı.

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