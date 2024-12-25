TRANSFER HABERİ - Benfica'dan Fenerbahçeli yıldıza 10 milyon Euro!
Devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica sarı lacivertli yıldıza kancayı taktı. Portekiz ekibi transfere 10 milyon Euro bütçe ayırdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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İSMAİL YÜKSEK'E 10 MİLYON EURO
Akşam'ın Portekiz basınından derlediği habere göre; Benfica, teknik direktör Bruno Lage'nin isteği üzerine İsmail Yüksek için devreye girdi.iyasa değeri olan İsmail Yüksek'in 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi orta saha rotasyonunu genişletmek için İsmail Yüksek'in transferine 10 milyon Euro bütçe ayırdı.
Fenerbahçe ise milli oyuncunun transferi için kapıyı 12 milyon Euro'dan açtı.
Haberde, İki kulübün kısa süre içerisinde transfer görüşmesine başlayacağı belirtildi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev aldı.
14 milyon Euro piyasa değeri olan İsmail Yüksek'in 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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