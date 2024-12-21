Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a attığı gol öncesi faul var mı? Eski hakemler yorumladı
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından ise hakem Emre Kargın'a büyük tepki vardı. Eski hakemler, sarı-lacivertlilerin attığı gol öncesi faul olup olmadığını yorumladı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Eyüpspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı kararlarını eski hakemler yorumladı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programında Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban değerlendirmelerde bulundu.
"FENERBAHÇE'NİN GOLÜ ÖNCESİ HERHANGİ BİR İHLAL VAR MI?"
Bahattin Duran: İrfan Can'ın Caner'e müdahalesi var. Devamında Eyüpsporlu oyuncuya geldi top. Oradan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can'a geldi. Hakem oyunu devam ettirdi. Sonra En-Nesyri gol attı. İrfan Can Kahveci'nin Caner'e yaptığı hareketin karşılığı faul ve sarı kart. Hakem, Fenerbahçeli kalecideyken top; Caner'in yerde olduğunun farkında. Hakem oyunu durduracak.Caner'in yanına gelecek, hızlı şekilde tedavi almasını sağlayacak.
Herkes orayı işaret etti Eyüpsporlu. Fauldü, sarı karttı. Hakem oyunu durdurmadı. VAR protokolüne göre, VAR müdahale etmedi. Orta sahada bir faul oldu. Pozisyonun başlangıç anı, atak fazı o an değil. İrfan Can Kahveci, Caner'e faul yaptıktan sonra top ortaya geldi; Ahmed Kutucu vurdu ve top İrfan Can Eğribayat'a geldi. Atak başlangıç fazı, İrfan Can Eğribayat'a gelen top. Bu nedenle VAR bu pozisyona müdahale etmedi. VAR protokolüne göre VAR'ın müdahale etmemesi doğru.
Bülent Yıldırım: Pozisyon faul ve sarı kart, şüphe yok. Hakem kaçırdı. Ahmed Kutucu topa vurdu ve faz bitti.
Deniz Çoban: Burada VAR müdahalesine gerek yok. Arda Hoca ihraç oldu. Doğru, hakem kararına itiraz için alanını ihlal ediyor. Arda Hoca'nın faule mi başka şeye mi itiraz ediyor. Hakemi en ağır eleştireceğim konu, dönüp yatıyor bir oyuncu, İrfan Can farkında, yanına gitti Caner'in. Top kalecinin elindeyken durdurmalıydı...
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